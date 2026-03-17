Минулої доби пожежно-рятувальними підрозділами Миколаївщини здійснено виїзди на гасіння 7 пожеж.

Так, під час пожежі квартири на шостому поверсі дев’ятиповерхівки у Корабельному районі міста Миколаєва рятувальники винесли на свіже повітря двох чоловіків. Одного громадянина 1961 р.н., який був без свідомості медикам реанімувати не вдалось, він помер. Другий, 1978 р.н. від госпіталізації відмовився. Надзвичайниками також проведено евакуацію двох мешканців з верхніх поверхів. Допомога лікарів їм не знадобилась.

Пожежу речей домашнього вжитку та меблів ліквідовано на площі 17 кв. м.

В цьому ж районі вогнеборці ліквідували пожежу шин та дерев’яних шпал на відкритій території площею 50 кв. м.

Суха трава, очерет, сміття горіли 4 рази у містах Миколаєві та Новому Бузі, а також на території Ольшанської ТГ Миколаївського району і Південноукраїнської ТГ Вознесенського району.