Ми часто думаємо про алергію як про наслідок невдалого жереба, який випав людині ще в дитинстві або навіть до народження. Але набути нової алергії може будь-яка людина, у будь-який момент життя.

Алергія може дати про себе знати навіть у зрілому віці. Ці проблеми виникають начебто нізвідки. Але що більше дослідники дізнаються про них, то більше виявляють дивних і несподіваних способів “набути” нову алергію – від укусів кліщів до гормональних коливань, пише ВВС.

“Перемикач” алергії

Деякі люди народжуються з генетичною схильністю до алергії. Але річ не лише в генетиці, каже Ручі Гупта, директорка Центру досліджень харчової алергії та астми Північно-Західного університету в Іллінойсі. Часто “щось її вмикає”.

Одним із таких “перемикачів” може бути Covid-19, який здатен залишити свій слід в імунній системі у вигляді нових алергій.

Дослідження 2026 року показало, що перенесений Covid-19 пов’язаний зі значно вищим ризиком розвитку алергічного риніту, який також називають сінною лихоманкою або полінозом, та астми.

“Інфекція підвищувала ризик, а вакцинація його знижувала”, – пояснює Філіп Курман, співавтор дослідження та дерматолог з Каролінського інституту у Швеції.

Під час Covid-19 імунна система може вийти з-під контролю, посилюючи запалення – зокрема певний його тип, який, як відомо, пов’язаний з алергічними захворюваннями, пояснює Курман.

Респіраторно-синцитіальний вірус (RSV) – поширена дитяча інфекція – та риновірус, вірус, що спричиняє застуду, також, схоже, здатні мати подібний ефект, принаймні у дітей, свідчать попередні дослідження.

Розвиток алергії після таких захворювань іноді стає побічним наслідком – фізіологічним прикладом ситуації, коли людина опинилася не в тому місці і не в той час, пояснює Гупта.

“Якщо ваш організм зустрічається з певним продуктом харчування або алергеном із довкілля в той момент, коли імунна система вже перевантажена боротьбою з вірусом, – імунна система ніби думає: “Гаразд, а це ще що таке? Просто позбудемося всього”, – каже вона.

Підпис до фото,Поширені віруси можуть спричиняти розвиток алергії як у дітей, так і в дорослих

Плутанина в імунній системі

Парадоксально, але препарати, які застосовують для лікування деяких поширених захворювань, також можуть мати небажані наслідки. Наприклад, із подальшим ризиком розвитку алергії пов’язують застосування антибіотиків.

Гупта, яка досліджувала чинники, здатні провокувати алергію, каже, що це може бути пов’язано з тим, що антибіотики порушують делікатний баланс мікробіому кишківника – величезної колонії бактерій, які живуть у шлунково-кишковому тракті людини.

Вченим досі багато чого не відомо про мікробіом кишківника, але, схоже, він відіграє важливу роль у безлічі аспектів нашого здоров’я – зокрема у функціонуванні імунної системи.

Порушення мікробіому, каже Гупта, може спричинити “плутанину в імунній системі”, через яку речовини, що насправді є нешкідливими, сприймаються як загрози, які потрібно нейтралізувати.

Вагітність – ще одна масштабна перебудова імунної системи, яка може мати несподіваний вплив на алергію, каже Колас, алергологиня з Вашингтонського університету, яка спеціалізується на лікуванні алергії під час вагітності.

За словами Колас, приблизно у третини жінок, які вже мали алергію на алергени довкілля, після зачаття симптоми посилюються. Існує також явище, відоме як “риніт вагітних”, коли у вагітної людини, яка раніше ніколи не мала алергії, з’являються всі характерні симптоми – чхання, закладеність носа та нежить.

Підпис до фото,У багатьох жінок після зачаття симптоми алергії посилюються

Риніт вагітних, імовірно, не є справжньою алергією, а радше тимчасовим станом, який спричиняє симптоми, схожі на алергічні, каже Колас.

Одна з ключових відмінностей? Зазвичай симптоми зникають після пологів, а не залишаються назавжди. Чому це відбувається, “дуже погано вивчено”, каже Колас, але, схоже, це пов’язано з гормональними коливаннями. Зрештою, жіночі репродуктивні гормони естроген і прогестерон добре відомі своєю взаємодією з імунною системою.

Дослідження також свідчать, що у жінок можуть виникати нові алергії після настання менопаузи – ще одного періоду значних гормональних змін.

“Ці гормони можуть робити практично що завгодно”, – каже Колас.

Алергії, що ховаються в траві

Укус кліща виду lone star, павукоподібного, поширеного в Північній Америці, який тепер також поширюється в інші частини світу через потепління клімату, може стати ще одним несподіваним тригером алергії – зокрема спричинити реакцію на червоне м’ясо.

Після розкішної вечері з баранячими відбивними та французьким вином під час поїздки до Лондона у 2007 році Томас Платтс-Міллс повернувся до готелю, щоб добре виспатися. Але потім, за його словами, “прокинувся о 2:30 ночі. О 3:00 я вже весь був у кропив’янці”.

Платтс-Міллс, професор медицини та мікробіології Університету Вірджинії у США, був чи не найкраще підготовлений до того, щоб зрозуміти цю дивну послідовність подій.

На той момент його команда якраз була занурена в розслідування медичної загадки.

Вони намагалися зрозуміти, чому у низки пацієнтів у США після багатьох років вживання різноманітної їжі раптом розвинулася алергія на червоне м’ясо.

На той час у Платтс-Міллса вже була гіпотеза: ці дивні алергії, схоже, виникали після укусів кліщів. Власний випадок допоміг остаточно її підтвердити. За кілька місяців до цього, після походу, Платтс-Міллс був вкритий личинками кліщів, які його кусали. Подальші аналізи крові показали високий рівень антитіл, пов’язаних з алергією. А тепер після вечері з бараниною у нього з’явилася кропив’янка.

Нещасливий випадок Платтс-Міллса допоміг його команді описати те, що сьогодні відоме як альфа-гал-синдром.

Кліщі можуть переносити у слині молекулу цукру під назвою альфа-гал, яка природним чином виробляється у більшості ссавців, зокрема тих, яких ми вживаємо в їжу. Однак люди, пояснює Платтс-Міллс, “втратили здатність” виробляти її близько 10 мільйонів років тому.

Це означає, що коли людина контактує з альфа-галом через укус кліща, її імунна система може сприйняти цю молекулу як загрозу і відповідно відреагувати.

Коли така людина знову стикається з альфа-галом – наприклад, насолоджуючись соковитим гамбургером, – у неї можуть виникнути алергічні симптоми, зокрема кропив’янка, набряк і шлунково-кишковий дискомфорт.

Кількість діагностованих випадків альфа-гал-синдрому стрімко зростає у США, оскільки кліщі lone star поширюються новими частинами країни, далеко за межами свого первісного ареалу на південному сході. Лише з 2017 по 2022 рік діагноз отримали понад 90 000 людей, свідчать урядові дані.

Чи можна вилікувати алергію, яка раптово виникла

Хоча риніт вагітних зазвичай минає після народження дитини, багатьом людям, у яких раптово виникає алергія, пощастило менше. Незалежно від того, чи з’являється вона після хвороби, укусу кліща або, на перший погляд, без жодної причини, нова алергія може залишитися назавжди.

Незалежно від того, чи є у вас алергія на пилок або арахіс, пил або собак, в основі лежить один і той самий загальний процес.

Алергія виникає, коли організм реагує на речовину, яка мала б бути нешкідливою, так, ніби це небезпечний чужорідний загарбник, і починає виробляти антитіла – особливий тип білків імунної системи. Коли імунна система активується, з’являються такі симптоми, як нежить і свербіж в очах, а у тяжких випадках – навіть небезпечна для життя анафілаксія.

“Ваша імунна система розпізнала [певну речовину] як шкідливу і створила антитіла проти неї, – пояснює Гупта. – Тепер щоразу, коли ваш організм контактує з нею, він починає атакувати”.

У випадках, коли алергія, що виникла в дорослому віці, має ймовірну причину, наприклад запалення, пов’язане з перенесеним захворюванням, або зміни мікробіому кишківника після курсу антибіотиків, є підказки щодо того, як потенційно запобігти шкоді або хоча б частково її усунути.

Наприклад, Гупта рекомендує людям, які приймають антибіотики, також вживати пробіотики, пребіотики, йогурт і ферментовані продукти – усе це може допомогти підтримувати здоров’я та різноманітність мікробіому кишківника.

За словами Курмана, запобігання неконтрольованому запаленню під час вірусної хвороби також потенційно може допомогти уникнути таких віддалених наслідків, як алергія.

“Чи могли б ми впливати на розвиток цих вторинних захворювань, таких як астма, за допомогою раннього лікування?” – запитує він. За його словами, це питання поки що залишається відкритим, але його варто досліджувати далі.

Загалом препарати, що впливають на роботу імунної системи, є перспективними як для тих, хто щойно зіткнувся з алергією, так і для людей, які живуть із нею роками.

Xolair – препарат, який десятиліттями використовують для лікування астми і який нещодавно також продемонстрував ефективність у стримуванні алергічних реакцій на їжу, – діє безпосередньо на імунну систему, не даючи їй запускати надмірно сильну реакцію, яка може стати небезпечною або навіть смертельною.

Дослідники також вивчають інші способи перенавчити імунну систему долати алергію. Серед експериментальних підходів – вакцини, які можуть навчити імунну систему реагувати на алергени стриманіше – так само як вакцини готують організм до боротьби з вірусами, не даючи імунній реакції вийти з-під контролю, – а також одноразове лікування, покликане безпосередньо забезпечити організм антитілами, що блокують алергени.

Наразі не існує гарантованого способу позбутися нової алергії, каже Гупта. Але майбутнє виглядає багатообіцяльним.

“Я 20 років досліджую харчову алергію, – каже вона, – і це надзвичайно захопливий час, адже ми бачимо такий значний прогрес”.