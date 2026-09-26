Через удар по інфраструктурі дата-центру Cosmonova у Києві 26 вересня тимчасово відсутній сигнал телеканалу “Ми-Україна+”.

Як повідомляється, у зв’язку з систематичними ударами по дата-центрах, телекомунікаційній інфраструктурі та національних телерадіомовниках, виникли перебої з передаванням сигналу телеканалу “Ми-Україна+”.

Внаслідок удару по інфраструктурі Cosmonova наразі мовлення каналу тимчасово відсутнє.

“Ми перебуваємо на зв’язку з технічними партнерами та працюємо над відновленням сигналу. Про відновлення мовлення повідомимо додатково”, – зазначили у пресслужбі телеканалу.

Ще низка українських медіа, зокрема «Суспільне» й «Армія TV», повідомили про тимчасові технічні проблеми в роботі з тієї ж причини.

У «Суспільному» тимчасово не працює частина відеоплеєрів.

Внаслідок російських атак відомо про перебої в роботі й інших медіа й телеканалів. Так, в «Армії TV» повідомили, що телеканал тимчасово не в етері через технічні проблеми, пов’язані з обстрілами.

Також відсутній сигнал телеканалу «Новини.LIVE».

Нагадаємо, вранці 26 вересня Росія вдруге за добу атакувала дата-центр Cosmonova у Києві, пошкодивши опорну мережу. Через це виникли перебої в роботі сервісів компанії.

Про пошкодження також повідомив інтернет-провайдер Коло.ТБ. Там зазначили, що вже розгортають резерви та змінюють маршрути, однак цього разу ситуація виявилася складнішою.

Через наслідки атаки тимчасово недоступні чати, сайт і телефони. У компанії зазначили, що працюють над їхнім відновленням.