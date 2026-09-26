Російським нафтовим компаніям наступного року доведеться жити в умовах суттєвого збільшення знижок на свою нафту та скорочення виручки від експорту сировини. Про це напередодні повідомило The Moscow Times з посиланням на дані міністерства економічного розвитку (МЕР) РФ, пише Кореспондент.

Так, згідно з макропрогнозом відомства на найближчі три роки, на підставі якого уряд РФ верстав бюджет, наступного року барель російської нафти продаватиметься за кордон у середньому по $53 при ціні сорту Brent $73.

Знижка на російську нафту, таким чином, становитиме $20 за барель, або 27% до ціни Brent, і стане рекордною за весь час, що МЕР враховує під час підготовки бюджету дисконти на російські сорти.

Так, до бюджету РФ поточного року відомство закладало знижку ціну Brent $70 за барель, а Urals – на $11, або 16% нижче.

Бюджет-2025 верстали з розрахунку 15-відсоткової знижки на російську нафту: Urals закладали $69,7, а Brent $81,7. Приблизно такий самий дисконт МЕР прогнозувало у бюджеті-2024: ціну Urals відомство встановило на рівні $71,3 за барель, а Brent – $83,5.

Експорт сирої нафти, по якому незабаром можуть вдарити “пекельні санкції” США, за оцінками МЕР, також помітно знизиться: з 244 млн. тонн цього року до 230,8 млн. тонн наступного, а потім – до 216,6 млн. тонн у 2028-2029 роках.

Прогноз щодо експорту газу до далекого зарубіжжя та ЗПГ також погіршений: 77,5 млрд кубометрів (замість 82,5 млрд) та 39,5 млн (замість 46,9 млн).

Результатом, як випливає з оцінок МЕР, стане падіння валютного виторгу російських нафтогазових компаній: із $219,4 млрд цього року до $194,1 млрд – мінімуму з 2020 року. В 2028 році приплив нафтодоларів буде ще меншим – $192 млрд, прогнозує відомство.