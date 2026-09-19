Для дітей, які щодня поєднують навчання з тренуваннями, повноцінне харчування – важлива складова освітнього процесу.

У Миколаївському спортивному ліцеї 345 учнів забезпечені триразовим гарячим харчуванням. Меню формують з урахуванням фізичних навантажень юних спортсменів, а в самому закладі працює власний харчоблок із сучасним обладнанням, повідомила пресслужба Миколаївської ОВА.

Діти кажуть, що серед улюблених страв – каші, макарони, котлети, борщі, супи, свіжі овочі та фрукти. Працівники харчоблоку додають: школярі добре їдять і часто просять добавки.

Реформа шкільного харчування, започаткована у 2020 році за ініціативи першої леді Олени Зеленської, передбачає створення умов для якісного, безпечного та збалансованого харчування дітей. На Миколаївщині продовжують впроваджувати її підходи з урахуванням потреб кожного закладу.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Держпродспоживслужба розпочала перевірки організації харчування у школах Миколаєва (ФОТО)