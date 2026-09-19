Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що ситуація склалася вкрай загрозлива, і що РФ планує гібридні удари безпілотниками та ракетами по країнах, що підтримують Україну, зокрема по Польщі.

Про це пише «Польське Радіо».

Прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив у Сеймі, що, згідно з оцінками розвідки, Росія планує гібридні удари безпілотниками та ракетами по країнах, які підтримують Україну, зокрема по Польщі. Він наголосив, що мета Москви — знищити економіку та логістику України в максимально можливих масштабах.

Глава уряду визнав, що прогнози щодо енергетичного перемир’я між Росією та Україною не справдилися. Про таке перемир’я говорив президент США Дональд Трамп.

«Відтоді відбулося чимало атак, зокрема на енергетичну інфраструктуру України. Тому ми повинні виходити з того, що це триватиме, а це має наслідки й для Польщі, оскільки ці атаки дедалі частіше спрямовані на об’єкти, розташовані дуже близько до наших прикордонних переходів з Україною», — сказав прем’єр-міністр.

Він додав, що мета Росії — знищити економіку та логістику України в максимально можливих масштабах. «Поки що — українську», — зауважив глава уряду.

«Очікуються безперервні удари дуже високої частоти та інтенсивності по шести великих українських містах, що супроводжуватимуться знищенням складів із усіма видами ресурсів, необхідних насамперед для оборони країни, а також — що ми досить інтенсивно спостерігаємо останніми тижнями — залізничної інфраструктури», — підкреслив Туск.

Він додав, що за останні десять-дванадцять тижнів росіяни знищили понад 300 українських залізничних локомотивів.

Прем’єр-міністр заявив, що «потенційні удари матимуть — у лапках — “випадковий” характер і будуть спрямовані на те, щоб паралізувати або принаймні послабити рішучість держав НАТО застосувати відповідні положення Альянсу в разі агресії проти країни-члена».

«Існує реальний ризик того, що безпілотники або інші типи ракет можуть залетіти на територію однієї чи кількох держав НАТО на східному фланзі й навіть спричинити руйнування. А офіційна версія полягатиме в тому, що це була випадковість і що немає підстав розглядати можливість відповіді з боку НАТО», — сказав Туск.

Він додав, що мета Росії — «загалом підірвати цілісність НАТО і, передусім, переконати… держави НАТО в тому, що стаття 5 має радше теоретичне, ніж практичне значення».

Туск зауважив, що «такі випадкові удари можуть повторитися». Прем’єр-міністр: розпалювання ворожнечі до ЄС, наших союзників та українців є прямим втіленням російської стратегії. Під час виступу в Сеймі прем’єр-міністр заявив, що нова російська стратегія «також передбачає ймовірні політичні зміни в окремих європейських країнах», зазначивши, що в різних державах наближаються вибори і «не бракує сил, які можна назвати відверто проросійськими».

Виступаючи згодом у Сеймі, Туск заявив, що інформація, отримана урядом щодо перебігу консультацій чи переговорів на різних рівнях між США та Росією, була «цілком однозначною». «Росія не готова до жодного серйозного обговорення перемир’я чи припинення вогню — не кажучи вже про мир — без де-факто капітуляції України», — сказав прем’єр-міністр.

Він зазначив, що не перераховуватиме конкретних умов, висунутих російською стороною під час переговорів зі США, але додав, що «з погляду України та будь-якої іншої незалежної держави вони сприймалися б як провокації й були б абсолютно неприйнятними». «Прийняття цих умов також означало б посилення безпосередньої загрози для європейських країн, що межують з Україною, — а отже, і для Польщі», — зауважив він.

Туск додав, що, згідно з отриманою ним інформацією, Росія «не зацікавлена ​​в жодних серйозних переговорах, принаймні до кінця зими». На його думку, росіяни переконані, що зима стане для України «трагічно критичною», зокрема через плани Росії блокувати постачання до країни, руйнувати автомобільні й залізничні переправи та перекривати прикордонні пункти пропуску.

Прем’єр-міністр також повідомив — посилаючись на дані від українських партнерів, — що нова російська стратегія та нові технічні можливості, зокрема використання реактивних безпілотників, призводять до «значно більших втрат з українського боку».

«Останнім часом щомісячні втрати сягнули 27 тисяч убитих і поранених; на жаль, це рекордні показники для цієї війни в найпохмурішому сенсі цього слова. З огляду на цю тенденцію, зима в Україні справді може виявитися катастрофічною», — зазначив він.

Прем’єр-міністр Дональд Туск закликав усі політичні сили зробити так, щоб у Польщі більше ніколи не лунало голосів, які ставлять під сумнів відданість країни союзникам у питанні виконання статті 5 Статуту НАТО. Він наголосив, що Польща як прикордонна держава особливо потребуватиме відданості з боку союзників.

Глава уряду звернувся із «рішучим закликом до всіх без винятку, незалежно від політичної приналежності: нехай у Польщі більше ніколи не лунає голосів, що ставлять під сумнів відданість країни союзникам щодо виконання статті 5».

«Це вкрай важливо, оскільки ми, як прикордонна держава — фактично держава на лінії фронту, — перебуваємо в ситуації, коли потребуватимемо відданості союзників у питанні статті 5 більше, ніж Португалія чи інші держави-члени», — зауважив Туск. Він зазначив, що «не всі політики на Заході — у США чи Європі — думають про те, як захистити Польщу, Литву, Латвію чи Естонію, або ж мріють негайно довести, що вони є непохитними союзниками, готовими кинутися на допомогу Польщі згідно зі статтею 5». «Зрештою, ви це знаєте», — додав він.

Прем’єр-міністр також зауважив, що деякі політики та політичні групи в європейських країнах «лише чекають на привід», щоб у разі конфлікту заявити: «Ми не будемо вмирати за Польщу; ми не загинемо за Латвію чи Литву». «Стаття 5, союзницька лояльність і вірність зобов’язанням мають стати нашою візитівкою», — наголосив Туск. Він додав, що Польща прагне лояльності союзників і потребує її, а також хоче бути впевненою, що перед лицем серйозної загрози з боку Росії зможе «розраховувати на швидку й ефективну реакцію всього блоку».

Ухвалено рішення зміцнити прикордонні переходи, передусім інфраструктуру, що використовується Прикордонною вартою, повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск. Він запевнив, що військові та інженери зроблять усе необхідне, аби Польща була готова до швидкого ремонту дорожньої, залізничної та енергетичної інфраструктури.

Прем’єр-міністр зазначив: уряд усвідомлює, що загрози з боку Росії, ймовірно, зосереджуватимуться поблизу польських кордонів, а порушення повітряного простору відбуватимуться неподалік від пунктів пропуску. Саме тому було ухвалено рішення — як пояснив Туск — зміцнити ці об’єкти, особливо інфраструктуру, якою користується Прикордонна варта. Він оголосив про посилення захисту прикордонних застав та інфраструктури на кордоні Польщі з Україною. «На сьогодні ми вже облаштували 23 із 28 запланованих захисних споруд типу “Hesco bastion”», — повідомив він. Туск підкреслив, що ці споруди захищатимуть персонал пунктів пропуску та людей, які перебувають поруч, у разі нападу чи інциденту на польській території. «Зараз ми зводимо такі укриття в Дорогуську, Зосині, Будомєжі, Корчовій, Медиці та Кросцєнку», — зазначив глава уряду.

Туск також розповів, зокрема, про розгортання систем протиповітряної оборони на шести прикордонних переходах. Він зауважив, що сили 16-го батальйону ремонту аеродромів перебувають у стані готовності, аби відреагувати на будь-який напад, що може пошкодити перон аеродрому чи залізничні колії на пункті пропуску. Мета, за його словами, — забезпечити готовність до негайного ремонту, щоб ні в кого — і насамперед у Росії — не виникало сумнівів у тому, що такі атаки не принесуть тривалого успіху.

Прем’єр-міністр запевнив, що військові та інженери докладуть усіх зусиль, аби Польща була готова негайно ремонтувати й відновлювати функціонування дорожньої, залізничної та — за потреби — енергетичної інфраструктури.