Про це радник президента з технологічних питань Сергій Флеш досить різко висловився у соцмережах щодо втраченого часу.

-За весь час війни я нікого не критикував. Я не люблю цього робити, бо мій принцип такий: Якщо критикуєш — зроби краще.

Але сьогодні я хочу «подякувати» колишньому Главкому, та його РЕБ керівнику за те, що протягом року ніхто у ЗСУ системно не займався технологіями протидії МЕШ-модемам і ніхто не закрив столицю засобами РЕБ, спостерегая як ворог розвиває цю технологію.

Як результат, зараз ми отримуємо удари реактивними «Шахедами» під управлінням МЕШ та намагаємось новою РЕБ командою екстрено щось робити, написав Бескрестнов.

І це, на жаль, тільки частина проблеми.

-Усі розуміють, що питання навігації БПЛА є дуже актуальним. Супутникова навігація дуже точна й зручна, але вона вразлива до впливу засобів РЕБ. Рано чи пізно, як у нас, так і у ворога, вона втратить актуальність.

Гарною альтернативою є візуальна навігація, але вона залежить від погоди.

Найперспективнішою та найкрутішою системою є навігація за неоднорідностями магнітного поля Землі. Над нею зараз працюють найпередовіші компанії світу.

Але поки вона не готова до серійного застосування, всі шукають інші варіанти. Один із них — навігація за наземними радіомаяками. Приймаючи сигнал із трьох точок, знаючи точні координати цих точок і вимірюючи затримки сигналу, можна розрахувати своє місцезнаходження. Ми активно застосовуємо цю технологію для розвідувальних БПЛА. Ворог почав це робити раніше за нас, ще у 2022 році БПЛА Зала мали опцію орієнтації за маяками.

До чого я це розповідаю. У грудні 2025 року противник розповів про технологію навігації за маяками «Аріадна». Цей проєкт не був припинений, а розвивався весь цей час, і зараз противник розглядає варіанти встановлення системи як на «Шахедах», так і на КАБ ( ракети).

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Система дозволить їм орієнтуватися в глибині нашої території на відстані до 100 км. А це фактично можливість точно атакувати величезну частину України, – попереджає Флеш.