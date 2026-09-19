14 та 18 вересня армія рф атакувала Лозівський кінний завод на Харківщині, який єдиний в Україні розводить племінних коней різних порід. Через атаки працівники й тварини не постраждали, але коні залишилися без запасів їжі на зиму.

Про це пише «Суспільне Харків».

Війська рф вдарили безпілотником по Лозівському кінному заводу вранці 14 вересня — це було перше влучання по території підприємства, розповів директор Лозівського кінного заводу Ігор Дубовик.

«Вони влучили у такий склад, де лежали корми, інші товаро-матеріальні цінності. Добре, що ми встигли техніку евакуювати. Ще не зробили повну інвентаризацію, але збитки — суттєві. На мільйони будуть, це точно. Тому що на складі понад 300 тонн вівса було. Завали розбираємо, розчищаємо, щось все одно будемо відновлювати», — розповів Ігор Дубовик.

Дубовик додав, що на момент влучання більша частина коней на території заводу не перебувала, тож тварини поранень не зазнали.

Керівник Лозівського кінного заводу зазначав, що в разі загострення безпекової ситуації й збільшення кількості обстрілів, підприємство евакуюють у більш безпечне місце.

«У нас вже є два евакуйовані кінні заводи — Запорізький і Дніпропетровський. Такий план розроблений і для Лозівського кінного заводу. І якщо безпекова ситуація буде погіршуватися, то будемо евакуйовуватися», — додав Дубовик.

У чому унікальність саме цього кінного заводу

Лозівський кінний завод є філією державного підприємства «Конярство України» та був заснований у 1936 році. За словами директора, нині там утримують понад 200 коней різних порід.

«У нас всі коні — племінні. Наше підприємство — єдине в Україні, яке займається різноплановими породами коней. Зазвичай кінні заводи займаються одним напрямком — верховими породами, або рисистими, або упряжними. Лозівський кінний завод — єдиний, який займається і тими, і тими. Ми займаємося українською верховою породою, орловською рисистою породою, і зараз ще займаємося новоолександрівським ваговозом — він був виведений в Новоолександрівському кінному заводі Луганської області, який зараз перебуває в окупації», — розповів Дубовик.

Директор заводу каже, що під час повномасштабного вторгнення підприємство працює у штатному режимі. Взимку, коли було відсутнє електропостачання, використовували генератори, щоб забезпечити роботу заводу.

Однією з найбільших проблем, з якими нині стикається підприємство, є нестача кадрів, додав Дубовик. Зараз на заводі працюють 40 людей.

Рашисти почали палити склади з товарами для тварин

Так, на Київщині під нищівний удар рашистів попав логістичний хаб компанії Suziria Group, яка розвиває ринок товарів для домашніх тварин понад 30 років. Знищено склад мережі зоомаркетів MasterZoo. Тепер і тварини можуть відчути дефіцит необхідних товарів.

Постраждали товари під брендами Savory, Whiskas, Half&Half, Royal Canin, Club 4 paws, Brit, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, Puramur та інші.