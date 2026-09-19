Перші підсумки установчого саміту Карпатської вісімки і Карпатського економічного форуму підбив очільник уряду України Сергій Корецький.

-На Карпатському економічному форумі маємо понад 50 інвестиційних і торговельних проєктів з усіх країн C8 – в нафтогазовому секторі та енергетиці, інфраструктурі та культурній сфері – на загальну суму понад 1 млрд євро. Наступний крок – перейти до їх реалізації.

Говоримо про Карпати як про цілісний економічний простір – разом із представниками урядів, регіонів і громад країн C8, бізнесу та міжнародних фінансових інституцій.

Україна, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Чехія, Австрія та Сербія разом формують економіку, пов’язану спільними виробничими ланцюгами, енергетикою, транспортними маршрутами та зв’язками між регіонами й громадами. Наше завдання – масштабувати цю співпрацю.

Маємо зосередитися на трьох напрямах: розвитку торгівлі та взаємних інвестицій; залученні великого міжнародного капіталу через спільні регіональні інвестиційні платформи; та участі країн C8 у відбудові України як спільному економічному проєкті для всього регіону.

Для цього Карпатам потрібна власна стратегічна рамка – за прикладом інших макрорегіонів ЄС. Тому мета Карпатської інтеграційної ініціативи – започаткування Макрорегіональної стратегії ЄС для Карпат, і сьогодні разом з партнерами будемо працювати над її наповненням.

Дякую Президенту за цю ініціативу та всім партнерам за підтримку та готовність працювати разом над розвитком наших регіонів і громад.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Карпати – місце сили, економічне зростання тут може бути вдвічі швидшим, ніж у середньому по ЄС, – Зеленський (ВІДЕО)