У пункті пропуску «Нижанковичі» прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з митниками зафіксували два випадки спроб переміщення незадекларованих смартфонів.

Про це повідомляють в Держприкордонслужбі України, передає Інше ТВ.

У першому випадку під час огляду автомобіля Volkswagen, яким із Польщі прямував 32-річний житель Львівщини, знайшли чотири iPhone 18 Pro Max. Водій пояснив, що віз техніку для особистого користування.

Ще чотири смартфони цієї ж моделі виявили серед особистих речей у Volkswagen під керуванням 24-річної жительки Львівщини. Жінка також повідомила, що телефони призначалися для особистого користування.

Загалом вилучено вісім смартфонів орієнтовною вартістю близько 850 тисяч гривень.

За обома фактами працівники митниці склали відповідні протоколи. Техніку вилучили та передали на склад митниці.

Як повідомляло Інше ТВ, Українка нелегально везла до Польщі 3 кг золота. Польські митники знайшли (ВІДЕО)