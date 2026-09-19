Ще 15 українців повернулися з тимчасово окупованих територій. Цього разу на підконтрольну Уряду України територію повернулися 15 громадян. Найстаршій — 96 років, наймолодшому — 49, – повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

-Дякую Міжнародному комітету Червоного Хреста, МБФ «Карітас України», представникам державних органів, гуманітарним організаціям, медикам, соціальним працівникам та всім фахівцям, які допомагають повертати наших громадян.

Розповім кілька історій.

-Із тимчасово окупованого села Залізний Порт на Херсонщині повернули 96-річну жінку, її доньку та зятя. Навколо — обстріли, перебої з електрикою, нестача продуктів. Жінка потребувала постійної допомоги, а її зять пересувався з апаратом Ілізарова. Самостійно пройти цей шлях вони не могли. Тут на них чекав онук. Тепер ця довга й важка дорога позаду. Родина — у безпеці, а він нарешті поруч зі своїми рідними та може про них піклуватися.

Ще одна історія — 74-річного чоловіка з Каховки, який роками залишався в окупації, бо боявся, що його виїзд може нашкодити сину. Син перебував у російській неволі, тож батько не наважувався залишити окупацію. Лише у 2025 році, після визволення сина, він вирішив виїхати. Та на той час його власний стан здоров’я різко погіршився. Чоловік переніс важкий інсульт, має частковий правосторонній параліч та запалення нижньощелепної залози. Зараз він під наглядом лікарів. Йому допомагають відновити документи та стабілізувати стан. Попереду — зустріч із рідними, на яку він чекав роками.

Для частини людей повернення починається без документів — їх було втрачено або вони вже протерміновані. В окупації навіть український паспорт, який мав би бути просто документом, може стати причиною нових труднощів.

У кожного, хто повертається, своя причина чекати на цей день. Хтось нарешті зможе обійняти рідних після років окупації. Хтось — потрапити до лікарів. А хтось — просто опинитися в безпеці. І для кожного це означає одне: більше не жити в страху.

Робота триває — заради тих, хто вже повернувся, і тих, хто ще чекає на можливість повернутися додому.

Якщо вам необхідна допомога, щоб виїхати із ТОТ, — звертайтеся до нашого Офісу:

за номером телефону: 1678;

з-за кордону: +38 (044) 299 74 08;

з тимчасово окупованих територій: +38 093 406 80 17 — WhatsApp, Viber, Telegram;

електронною поштою: hotline@ombudsman.gov.ua.