12 вересня та в ніч на 13 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, у місті Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів.

У районах Залізного Порту, Скадовська Херсонської області, Чорноморського та Оленівки на ТОТ Криму уражено наземні ретранслятори, призначені для управління ударними БпЛА типу «Герань»/«Гербера». В Оленівці, крім того, уражено антенний комплекс противника.

На Брянщині, у районі населеного пункту Рьовни, уражено радіолокаційну станцію супроводження цілей, а поблизу Речиці – місце зберігання озброєння та військової техніки противника.

Як повідомляло Інше ТВ, Генштаб підтвердив ураження двох нафтопереробних заводи і повідомив про результати ураження Саратовського НПЗ