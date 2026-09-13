Бригадний генерал Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу, розповів про воєнну ситуацію під час Ялтинської європейської стратегічної конференції (YES).

За його словами, зараз фронт переживає не найважчий період за час війни, а пояс «міст-фортець» можливо втримати. Білецький анонсує відчутне поліпшення на певних ділянках.

«В українського фронту є всі шанси втримати вигідні рубежі оборони — так званий пояс «міст-фортець», а також покращити положення на деяких ділянках Донецького фронту. Невдовзі ми продемонструємо перші результати, які будуть беззаперечними», — сказав Білецький.