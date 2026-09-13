Сьогодні, 13 вересня, Президент України Володимир Зеленський традиційно навів тижневу статистику російських ударів.

Цього тижня росіяни атакували Україну близько 2100 дронів, майже 1700 КАБами і 78 ракетами. І щоб ці удари не пішли далі, у Європу, кожного дня борються українці та українки, віддають свої життя і не дають агресії розширюватися, мовиться в коментарі Президента.

«Лише за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 2100 дронів. Значна частина з них – саме реактивні «шахеди», якими росіяни намагаються розбити економіку та зруйнувати життя людей. Також ворог застосував майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів.



Сьогодні вночі та вранці були удари по енергетиці, Укрзалізниці, бізнесах та звичайних житлових будинках. Атакували Одесу ракетами та дронами. У багатьох західних областях тривають відновлювальні роботи після нічних ударів. Зокрема, всі необхідні служби працюють біля українсько-польського кордону на Волині, де росіяни демонстративно спалили локомотив потяга й пошкодили заправку дроновим ударом.



Саме щоб ці удари не пішли далі, у Європу, кожного дня борються українці та українки, віддають свої життя і не дають агресії розширюватися. Російський тероризм – це спільна загроза для багатьох, але розбити його точно можна й потрібно в Україні. Дякую кожному, хто вкладається в захист українського неба та підтримку наших людей», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні вночі росіяни атакували Україну 453 БпЛА та «Бандеролями» – більшість знешкоджено, але атака ще триває