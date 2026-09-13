У ніч на 13 вересня (з 18:00 12 вересня) противник атакував 453 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія”, а також S8000 “Бандероль” із напрямків: Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф; ТОТ АР Крим – Гвардійське та акваторія Азовського Моря.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 4 S8000 “Бандероль”.



Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.



Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині ворог атакував енергоінфраструктуру, – ОВА