Через наслідки російських атак та обмеження у роботі електротранспорту КП «Миколаївпастранс» тимчасово вносить зміни у роботу автобусного маршруту №1.

Про це сьогодні, 13 вересня, повідомили на підприємстві.

«Наразі всі автобуси маршруту №1 заїжджають до мікрорайону Північний, а не лише окремі рейси, як це передбачено звичайним графіком.

У зв’язку зі збільшенням пасажиропотоку автобуси можуть бути значно заповнені, тому на окремих зупинках водії не завжди мають можливість здійснити посадку додаткових пасажирів.

Просимо поставитися до ситуації з розумінням та перепрошуємо за тимчасові незручності», – звертається до пасажирів КП «Миколаївпастранс».

Як повідомляло Інше ТВ, Вчора у Миколаєві росіяни поцілили не тільки по об’єкту енергетики, а й по тролейбусу. Як сьогодні в місті курсує електротранспорт (ФОТО)