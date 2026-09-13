10 вересня 2026 року співробітники відділу по роботі із заборгованістю ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» спільно з представниками Заводського відділу Державної виконавчої служби, Національної поліції в Миколаївській області та ДП «СЕТАМ» провели виконавчі дії щодо одного з боржників підприємства.

Про це повідомляє ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», передає Інше ТВ.

Як зазначають на підприємстві, 59-річний чоловік протягом тривалого часу не сплачував за тепло. Станом на 10 вересня його борг становив понад 78 тисяч гривень.

У межах виконавчого провадження було встановлено місце зберігання автомобіля CHEVROLET NIVA 2008 року випуску, який належить боржнику. Автомобіль перебував у розшуку, після чого державним виконавцем було розпочато процедуру його опису та арешту.

Під час проведення виконавчих дій чоловік намагався перешкоджати вилученню автомобіля та навіть заліз на евакуатор, щоб заблокувати його завантаження. На місце викликали слідчо-оперативну групу поліції. Зрештою автомобіль було доставлено на майданчик ДП «СЕТАМ» для оцінки та можливої примусової реалізації. Після цього боржник погодився виконати рішення суду щодо сплати боргу та укласти договір реструктуризації щодо частини заборгованості, за якою судовий позов ще не подавався. Окрім основного боргу, споживачу доведеться сплатити й витрати, пов’язані з виконавчими провадженнями.

«Ця ситуація вкотре демонструє: борги за послуги теплопостачання не зникають самі собою. Якщо роками ігнорувати оплату та попередження підприємства, справа може дійти до суду, арешту майна та його примусової реалізації.

Ми розуміємо, що сьогодні багатьом споживачам непросто вчасно сплачувати рахунки. Водночас накопичення боргу лише ускладнює ситуацію. Тому закликаємо не зволікати та звертатися до підприємства — ми готові шукати можливості для врегулювання заборгованості, зокрема шляхом реструктуризації», — наголосили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Як повідомляло Інше ТВ, станом на початок серпня 2026 року споживачі ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” заборгували підприємству понад 248 мільйонів гривень.