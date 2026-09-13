Як повідомляло Інше ТВ, 12 вересня по всій Україні проходили масштабні обшуки через фальсифікований препарат для схуднення «Biopatid» (ФОТО)

За інформацією Офісу Генпрокурора України, прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури спільно зі співробітниками СБУ викрили та припинили діяльність організованої групи, яка налагодила масштабне незаконне виробництво та збут по всій Україні фальсифікованого лікарського засобу для схуднення під назвою «Biopatid».



Препарат містив діючу речовину тирзепатид та реалізовувався без відповідних дозвільних документів, державної реєстрації та належної сертифікації.



За результатами масштабної спецоперації у різних регіонах України повідомлено про підозру 27 учасникам злочинної схеми за фактом виробництва, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.



Серед них — організатор схеми та власник підпільної лабораторії, власниця відомої київської клініки, яка займалася популяризацією препарату, митний брокер, працівники лабораторії, пакувальники, менеджери з продажу та реклами, а також інші учасники злочинної діяльності.



Організатор схеми, знаючи про високий попит на препарати для зниження ваги та високу вартість лікарських засобів із діючою речовиною — тирзепатид, вирішив побудувати власний нелегальний «фармацевтичний бізнес». Для цього він організував роботу підпільної лабораторії, де виготовляли аналог препарату без жодних дозвільних документів та контролю якості.



Основну діючу речовину — тирзепатид невідомого походження — завозили з Китаю. Для приховування справжнього призначення товару та обходу встановлених правил митного контролю підконтрольний митний брокер оформлював його як харчову добавку.



Надалі сировину використовували у підпільній лабораторії. Учасники схеми створили сайт та сторінки в соціальних мережах, залучили менеджерів для продажу. Препарат активно рекламували та пропонували косметологічним кабінетам, клінікам і медичним працівникам у різних регіонах України, а також залучали блогерів, акторів та інших публічних осіб.



Відправка замовникам препарату здійснювалась без дотримання відповідного температурного режиму. Собівартість основних матеріалів становила близько 17 доларів США, тоді як готовий препарат продавали за ціною до 1200 доларів США.



Попередньо, з початку цього року було виготовлено продукції на загальну суму понад 5 млн доларів США.



Окрему роль у схемі відігравала власниця відомої київської клініки. Знаючи про незаконність цього препарату, вона популяризувала його серед колег та на профільних навчаннях, а також через соціальні мережі.



У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 250 санкціонованих обшуків — за місцями виготовлення, зберігання, реалізації та збуту фальсифікованого препарату, а також у лікарнях і косметологічних кабінетах.



Слідчі дії проведено у Києві та Київській області, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Миколаєві, Рівному, Харкові, Хмельницькому та Чернігові.



Під час обшуків вилучено фальсифікований препарат та сировину для його виготовлення, обладнання підпільної лабораторії, пакувальні матеріали та готову поліграфічну продукцію, документацію і чорнові записи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, а також грошові кошти у різній валюті на загальну суму майже 15 мільйонів гривень, дороговартісні автомобілі та інше майно.



Наразі вирішується питання щодо обрання всім підозрюваним запобіжних заходів.



Досудове розслідування триває, встановлюються всі учасники схеми, канали постачання сировини, обсяги виготовленої та реалізованої продукції, а також коло осіб, які могли постраждати внаслідок її використання.



Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно зі співробітниками СБУ.



