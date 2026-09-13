У суботу, 12 вересня, на острові Лідо відбулась церемонія закриття 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, під час якого оголосили переможців. Срібний лев за найкращу режисуру дістався росіянину Іллі Хржановському, який забув згадати, що гроші на його фільм давала в тому числі Україна.

Про це повідомляє «NV».

Володарем головної нагороди — Золотого лева за Найкращий фільм Венеційського кінофестивалю стала стрічка Невідома жінка режисерки Мей Ель-Тухі, повідомляє Deadline. Це психологічний трилер, події якого відбуваються під час Другої світової у Данії влітку 1945 року. Головна героїня няня і служниця Марі збирається вийти заміж за свого багатого, овдовілого роботодавця. Але в неї таємниця — вона з тих жінок, які мали романи з німецькими солдатами, за це їх відстежують і публічно ганьблять.

Стрічка Невідома жінка отримала ще одну нагороду — виконавиця головної ролі Матильда Арсель відзначена за Найкращу жіночу роль.

Гран-прі журі – Срібного лева — отримала драма Можливе кохання південно-корейського режисера Лі Чан-дона. Він розповідає історію двох подружніх пар — працівника, який втратив роботу, та його дружини, а також режисера-документаліста і його дружини. Їхні шляхи перетинаються під час зйомок документального фільму. Обидві пари стикаються з іншим образом життя та своїми прихованими бажаннями.

Срібного лева за Найкращу режисуру отримав росіянин Ілля Хржановський за фільм Дау. Стрічка розповідає про радянського фізика Льва Ландау на прізвисько Дау, який працював в Українському фізико-технічному інституті в Харкові (зараз це Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут). Стрічку Ілля Хржановський знімав 15 років тому у Харкові, про що він «забув» згадати у синопсисі до неї на сайті Венеційського кінофестивалю. Також зазначається, що стрічка знята у копродукції Німеччини, Франції та Швеції, хоча Україна теж виділяла гроші на цю стрічку. Згідно з результатами розлідування Слідства Інфо 2020 року, у 2011 році фільм Дау російського режисера Іллі Хржановського став одним з переможців першого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно (Держкіно) та отримав на виробництво 6,26 млн грн з українського бюджету. Роботу він Держкіно не надав і гроші також не повернув. Як зазначає в описі до фільму Хржановський, над стрічкою він працював понад 20 років. Вона містить як матеріал, знятий 15 років тому, так і свіжі матеріали.

Зйомки стартували в 2008 році. Орієнтовний бюджет фільму варіювався в межах 3−4 мільйонів доларів. Фінансували проект спільно Україна (Держкіно), Німеччина, Франція, Швеція та Росія, писав кінокритик NV Валерій Мирний у рецензії.

З 2007 року Хржановський проживав за межами Росії – Німеччині, Великобританії, а також в Україні. З 2020 по 2023 рік він обіймав посаду художнього керівника Меморіального центру Холокоста Бабин Яр, а на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він перебував в Ізраїлі. Повідомляється також, що у вересні 2024 року він відмовився від російського громадянства.

Спеціальний приз журі отримав британський фільм Наза ізраїльських журналістів-розслідувачів Юваля Абрахама та Рахель Шор, який зустріли рекордними 25-хвилинними оваціями. Він знятий у Секторі Гази і розповідає про загибель палестинців і дії ізраїльських військових.

Лауреати 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю

Золотий Лев — Найкращий фільм — Невідома жінка, реж. Мей Ель-Тухі

Срібний Лев — Гран-прі журі – Можливе кохання, реж. Лі Чан-дон

Срібний Лев — Найкраща режисура — Ілля Хржановський, Дау

Спеціальний приз журі — Наза, реж. Юваль Абрахам, Рахель Шор

Найкращий сценарій — Добрий маленький солдат

Найкращий актор — Джон Малкович, Дикий кінь

Найкраща акторка — Матильда Арсель, Невідома жінка

Премія Марчелло Мастроянні — Найкращий новий молодий актор чи акторка — Малу Хебізі, Місце для зцілення

Лев майбутнього — Премія Луїджі Де Лауренція — Найкращий дебютний фільм — Будинок вітру, реж. Огюст Бернар Куемо Янгу

Як повідомляло Інше ТВ, Український фільм «Я рідко прокидаюсь, мріючи» здобув одну з премій кінофестивалю в Локарно