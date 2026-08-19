Драма «Я рідко прокидаюсь, мріючи» режисерок Ізабель Штевер та Анни Мєлікової здобула премію «Довкілля — це якість життя» від молодіжного журі в основному конкурсі Міжнародного кінофестивалю в Локарно (Швейцарія) Locarno Film Festival. Видання The Guardian оцінило стрічку на 5 зірок з 5 можливих.

Про це повідомляє ДержКіно України, передає Інше ТВ.

Фільм розповідає історію молодої української квір-пари, чиє кохання опиняється під загрозою, коли гендерний перехід одного з партнерів перетинається з повномасштабним російським вторгненням. У той час, як війна звужує та випробовує межі маскулінності й фемінності, вони намагаються зберегти свої стосунки і самих себе. Що означає бути чоловіком у країні, яка бореться за власну ідентичність і виживання? Фільм заснований на реальній історії.

Фільм створений у копродукції продюсерської компанії Тома Тиквера “X-Filme” та української компанії Наталії Лібет і Ольги Брегман “2Brave Productions”.

Кінофестиваль у Локарно є одним із найстаріших і найпрестижніших у світі. Цього року, окрім картини «Я рідко прокидаюсь, мріючи», у Локарно відбулася світова прем’єра ще однієї української стрічки — «Демони» Наталки Ворожбит.

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