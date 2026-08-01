Розпочалася робота над екранізацією твору Андрія Кокотюхи «Гімназист і Чорна рука».

Команда фільму вже представила перший тизер майбутньої пригодницької стрічки для підлітків, повідомляє Українська Кіноакадемія.

Режисером стрічки стане Олександр Тіменко, продюсеркою та ініціаторкою проєкту — Іванна Хіцінська. Виробництво фільму — WAYA Profuction.

«Гімназист і Чорна рука» — пригодницький детектив для підлітків, уперше виданий 2015 року видавництвом «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Твір став першою частиною трилогії про пригоди Гімназиста, увійшов до шкільної програми для сьомого класу та отримав вже вісім перевидань загальним накладом близько 30 тисяч примірників.

У центрі майбутнього фільму — тринадцятирічний Юрко Туряниця. Він не шукає пригод, але щоразу, коли стикається з несправедливістю, не може залишитися осторонь. Саме ця риса заводить його у небезпечне розслідування, яке змінить не лише його самого, а і його погляд на історію власної країни.

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