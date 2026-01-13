Вперше за роки незалежності України нащадки Всеволода Нестайка довірили права на екранізацію твору. Тож історія про двох найкращих друзів, які мріють про славу, але замість героїчних подвигів потрапляють у кумедні ситуації, незабаром стане повнометражним фільмом.

Про це повідомляє Українська Кіноакадемія, передає Інше ТВ.

Режисерами майбутньої стрічки стануть Роман Краснощок та Антон Чистяков. У їхньому доробку – кілька короткометражних фільмів з фестивальними нагородами, а також документальна стрічка «Ми вдома», у якій закадровий текст озвучив Стівен Фрай.

Фільм за мотивами книги «Тореадори з Васюківки» для режисерів є першою повнометражною художньою роботою – і водночас історією, з якою вони мають глибокий особистий зв’язок: це їхня улюблена книга дитинства, екранізацію якої вони мріяли побачити ще з 12 років.

«Для нас велика честь отримати довіру родини Всеволода Нестайка і можливість працювати з книгою, яка формувала уявлення про дружбу і взаємну підтримку для мільйонів українців. Ми віримо в нашу команду режисерів і переконані, що їхня енергія та відданість матеріалу дозволять створити справді живу, смішну й чесну історію про українське дитинство», — говорить співпродюсерка фільму Анна Яценко.

Наразі команда ForeFilms завершила юридичне оформлення прав та офіційно розпочинає роботу над фільмом, який уже зараз має всі шанси стати однією з найбільш очікуваних українських кінопрем’єр майбутніх років.

Як повідомляло Інше ТВ, Оголошено переможців Національної премії кінокритиків «Кіноколо» – чотири премії взяв фільм «Ти – космос»