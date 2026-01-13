У ніч на 13 січня (з 18:00 12 січня) противник атакував 18-ма балістичними Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Курської, Брянської, Воронезької обл. – рф, ТОТ Криму, 7-ма ракетами Іскандер-К із Курської та Бєлгородської обл. – рф, а також 293 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Кача – ТОТ АР Криму, близько 200 із них – “шахеди”.

Удари “балістикою” противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 247 цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М, 5 крилатих ракет Іскандер-К та 240 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Як повідомляло Інше ТВ, Наслідки нічних атак росіян: на Харківщині – 4 загиблих та 6 поранених, в Одесі – 5 поранених (ФОТО)