На міжнародному ринку колекційних коміксів продано один із найдорожчих примірників Action Comics No. 1 — випуску 1938 року, у якому світ уперше познайомився з персонажем Суперменом. Угода була завершена за рекордні $15 мільйонів, що робить цей продаж одним із найвищих у категорії коміксів колекційної цінності, повідомляє Iнтерфакс.

Цей конкретний екземпляр колись належав голлівудському акторові Ніколасу Кейджу і був викрадений із його будинку в Лос-Анджелесі у 2000 році. Через 11 років випуск випадково знайшли у вмісті придбаного сховища, після чого його повернули акторові, а згодом він продав примірник на аукціоні за $2,2 мільйона.

Сучасний продаж було організовано компаніями Metropolis Collectibles та Comic Connect з Манхеттена, причому і продавець, і покупець вирішили залишитися анонімними. Зазначається, що цей тираж є одним із найцінніших у світі коміксів, і у світі збережено лише близько 100 таких примірників.

Випуск Action Comics No. 1 вважається історично важливим для жанру супергеройських історій і започаткував популярність персонажа Супермена, що згодом став іконою поп-культури.