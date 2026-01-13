Як повідомляло Інше ТВ, вчора, 12 січня, Комітет ВР з питань оборони не підтримав звільнення Малюка.

Однак сьогодні, 13 січня, Комітет ВРУ з питань оборони переглянув вчорашнє рішення.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, передає Інше ТВ.

За його інформацією, 12 проголосували «за», один член Комітету утримався, п’ятеро (Костенко, Бобровська, Івченко, Рахманін, Фріз) проголосували проти.

«Тобто станом на зараз подання Президента про звільнення Малюка з посади голови СБУ підтримано Комітетом. Сьогодні буде голосування у Раді. Я думаю, вже 226+ (голосів) зібрали теж», – додав нардеп.

Також, за його даними, очільник фракції «Слуги народу» в парламенті Давид Арахамія підтвердив, що поки не буде внесення кандидатури на призначення голови СБУ:

«Якщо ми зараз не підтримаємо Василь Васильовича, я не знаю, що буде з Хмарою. Шанси, буде чи не буде, – (залежать) як він проявить себе. Я особисто за нього виступаю.

Якщо зараз провалимо, Малюка відсторонять, Хмара піде командувати «Альфою». Треба надати Хмарі максимальну підтримку і потім призначимо на СБУ».