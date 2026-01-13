Українка виборола титул «Місіс Німеччина». У фіналі престижного змагання вона посіла друге місце. Переможниці 40 років, у Німеччині воона проживає вже майже 20 років.

Про це пише Blik.ua.

Уродженка Покровська Катерина Вагнер, дівоче прізвище Марінова, здобула титул «Місіс Німеччина» на національному конкурсі краси. Титул «Міс Німеччина» дістався Беатріс Бодруг, а «Містер Німеччина» – Луці Крюгеру.

Про здобуток Катерина повідомила у своєму Instagram, а інформацію підтвердила її двоюрідна сестра Юлія Павлюк, громадська активістка та переселенка з Донеччини.

Катерина народилася та виросла в Покровську, де закінчила школу із золотою медаллю. У дитинстві вона займалася музикою, танцями, балетом та футболом. У дорослому віці поєднала активне життя з родиною і вихованням двох синів.

У 2008 році за програмою студентського обміну Катерина поїхала навчатися до Магдебурга, Німеччина, де й залишилася.

За словами її сестри Юлії Павлюк, українка перемогла спершу на місцевому етапі у місті Остерне, а потім у національному конкурсі, потрапивши до п’ятірки фіналісток серед понад 20 учасниць.

Фінал конкурсу включав не лише дефіле та фотосесії, а й інтелектуальні випробування, де учасниці демонстрували світогляд, вміння аргументовано висловлювати думки та громадянську позицію.

За словами близьких, саме цей етап став ключовим для високого результату Катерини. Після конкурсу Вагнер зазначила, що сприймає титул як можливість продовжувати суспільно корисну діяльність.

Переможниця додала, що свій шлях розпочала у Франконії, де створила сім’ю, займалася волонтерством та спортом, і цей регіон назавжди залишиться частиною її особистої історії.

Як повідомляло Інше ТВ, Скандальний конкурс і перемога з характером – “Міс Всесвіт” стала мексиканка (ФОТО)