12 січня та в ніч проти 13-го на території Миколаївщини виникло чотири пожежі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у с. Арбузинка Первомайського району горіла прибудова та кімната приватного житлового будинку, які наразі не експлуатуються. Площа горіння склала 40 кв. м.

У м. Миколаєві виникла пожежа сміття у будівлі, яка не експлуатується. Площа займання — 20 кв. м.

У с. Доманівка Доманівської громади Вознесенського району горіла покрівля літньої кухні на території приватного домоволодіння. Тут ймовірна причина займання — порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей. Вогнеборці загасили пожежу на площі 7 кв. м.

У м. Миколаєві вночі виникла пожежа в підвальному приміщенні у під’їзді п’ятиповерхового житлового будинку. Площа горіння 2 кв. м.

Також у місті зареєстровано коротке замикання електропроводки в електрощитовій без подальшого горіння на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Загалом за добу на гасіння пожеж залучались 28 співробітників, 7 спецавтомобілів.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині горить житло – тільки у Мішково-Погоріловому 2 будинки