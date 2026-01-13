Росія інвестувала понад $4 млрд у закупівлю іранської військової техніки з початку 2021 року для участі у війні проти України.

Про це, як повідомляє ua.news, пише Bloomberg.

Тегеран став основним постачальником ракет, дронів та боєприпасів, що зміцнило відносини між країнами на фоні протистояння із Заходом.

Близько $2,7 млрд цих витрат було пов’язано з контрактами, укладеними у жовтні 2021 року, що, зокрема, включали поставки балістичних ракет та патронів.

На початку 2023 року підписано новий контракт на $1,75 млрд, що передбачає не лише постачання дронів «шахедів», а й передачу технологій для виробництва безпілотників під назвою «Герань-2».

Ці закупівлі допоможуть Росії покрити дефіцит озброєння. Хоча країни поглиблюють економічну співпрацю, у них досі немає угоди про взаємну оборону, що підкреслює відсутність військової підтримки Москви для Тегерана під час попередніх нападів.

Як повідомляло Інше ТВ, Трамп виконав обіцянку і допоміг протестуючим в Ірані – ввів 25% мита