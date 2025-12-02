У кінотеатрі «Жовтень» відбулася церемонія вручення восьмої Національної премії кінокритиків «Кіноколо». Премію традиційно присуджує спільнота українських кінокритиків, кіножурналістів і кінознавців, відзначаючи найяскравіші досягнення вітчизняного кіно.

Про переможців повідомила Українська Кіноакадемія, передає Інше ТВ.

Цьогоріч лауреатів обирали в 11 номінаціях.

Номінація «За досягнення»

Володимир Прилуцький і Алік Дарман за дослідження кіноархіву студентських фільмів КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого та віднайдення архівних фільмів 1930-х, за відеоінсталяцію «Архів у війні».

Номінація «Найкращий короткометражний ігровий фільм»

«Життя починається», режисер Олексій Тараненко, продюсер Андрій Корнієнко.

Номінація «Найкращий анімаційний фільм»

«Київський торт», режисер Микита Лиськов, продюсер Калев Тамм.

Номінація «Найкращий короткометражний документальний фільм»

«Як пройшли мої літні канікули?», режисер Антоніо Лукіч, продюсер Кирило Нечмоня.

Номінація «Найкращий сценарій фільму»

Павло Остріков за фільм «Ти — космос».

Номінація «Найкраща режисура»

Мстислав Чернов за фільм «2000 метрів до Андріївки».

Номінація «Найкраща акторка»

Анастасія Пустовіт за роль у фільмі «Наш дім у вогні».

Номінація «Найкращий актор»

Володимир Кравчук за фільм «Ти — космос».

Номінація «Відкриття року»

Режисер Павло Остріков за фільм «Ти — космос».

Номінація «Найкращий повнометражний документальний фільм»

«2000 метрів до Андріївки», режисер Мстислав Чернов, продюсери Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, Мішель Майснер, Рейні Аронсон-Рат.

Номінація «Найкращий повнометражний ігровий фільм»

«Ти — космос», режисер Павло Остріков, продюсери Анна Яценко, Володимир Яценко.

