На 38-му Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі (IDFA) українська стрічка Дмитра Сухолиткого-Собчука «Тиха повінь» отримала одну з ключових нагород — IDFA Award for Best Cinematography.

Фільм був відзначений за виняткову візуальну майстерність, яку створила команда операторів: Іван Морараш, Олександр Коротун, В’ячеслав Цвєтков та сам режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Про це повідомляє Українська Кіноакадемія, передає Інше ТВ.

Міжнародне журі нагородило фільм однією з найпрестижніших відзнак фестивалю, відзначивши як художню довершеність, так і унікальний погляд на Україну:

«Нас зворушила краса зображень, що підсилює красу землі, природи та її мешканців. У країні, де війна є реальністю вже понад століття, ми зустрічаємо закриту релігійну спільноту, яка зберегла пацифістську позицію. Попри те, що стрічку знімали четверо операторів, фільм зберіг вражаючу візуальну цілісність — кожен кадр є окремим полотном», — наголосили члени журі під час нагородження.

Фестиваль IDFA — один із найпрестижніших документальних форумів світу, тож перемога фільму «Тиха повінь», є значущою подією як для авторів фільму, так і для всієї української кіноіндустрії.

Як повідомляло Інше ТВ, Гран-прі КМК “Молодість” отримав фільм “Втомлені” Юрія Дуная