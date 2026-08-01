Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні росіянці атакували АЗС на Миколаївщині – постраждали троє, зокрема 4-річна дитина.

Поліція Миколаївської області показала наслідки атаки, передає Інше ТВ.

Згідно повідомлення правоохоронців, сьогодні, 1 серпня, близько 13:45, військові рф завдали удару безпілотним літальним апаратом по автозаправній станції у Миколаївському районі.

Внаслідок атаки зазнали травмувань 61-річний чоловік, 29-річна жінка та чотирирічна дівчинка. Їм медики надали допомогу, наразі потерпілі перебувають на амбулаторному лікуванні. Також пошкоджені чотири транспортні засоби.

На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи відділення поліції № 5 Миколаївського райуправління поліції, які у межах досудового розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України задокументували наслідки ворожої атаки, зафіксували пошкодження та зібрали докази чергового воєнного злочину ворога.