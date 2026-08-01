Патріарх Московський і всієї Русі Кирило заявив, що створення радянської ядерної зброї в Сарові (колишнє закрите місто Арзамас-16), де розташований монастир, пов’язаний із преподобним Серафимом Саровським, було частиною «божественного задуму».

Про це пише Armiya.az з посиланням на ТАСС.

Виступаючи після літургії у Свято-Троїцькому Серафимо-Дивіївському монастирі в день здобуття мощів святого, глава Російської православної церкви заявив, що робота вчених, інженерів та робітників у Сарові дозволила створити зброю, яка, за його словами, «зупинила задуми ворога зруйнувати та поневолити Вітчизну».

“Те, що це сталося саме в місці, де молився преподобний Серафим, – це не випадковість”, – сказав патріарх, додавши, що багато вчених-фізиків також вважають створення зброї в Сарові невипадковим.

Саров став одним із головних центрів радянської ядерної програми. Саме там у закритому конструкторському бюро у середині XX століття створювалися перші ядерні розробки.

Як повідомляло Інше ТВ, це не перша така заява патріарха – у 2023 році він вже заявляв, що ядерну зброю “за божим промислом” створили “під покровом Серафима Саровського”