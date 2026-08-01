Серед загиблих унаслідок лавини на горі Броуд-Пік у Пакистані був відомий альпініст і колишній військовослужбовець британської армії Нірмал Пурджа.

Про це повідомила його компанія, пише ВВС.

Elite Expeditions у дописі в соцмережах заявила, що з “глибоким сумом і величезним болем” підтверджує загибель Пурджі внаслідок лавини, яка сталася в четвер. Компанія також повідомила, що отримала підтвердження: інші дев’ять учасників експедиції також не вижили.

Раніше пакистанські посадовці повідомляли, що виявили тіла трьох із десяти учасників експедиції – американки Меллорі Гайс, Надхіри Ахмед Абдулли Аль-Харті з Оману та Пур Бахадура Гурунга з Непалу.

Загибель Пурджі також підтвердив прем’єр-міністр Непалу Балендра Шах. У соцмережах він написав, що “трагічна загибель шістьох непальських і чотирьох інших іноземних альпіністів, серед яких був рекордсмен світу Нірмал Пурджа, у гірському масиві Каракорум у Пакистані, шокувала нас”. “Історія їхньої мужності, відданості та внеску назавжди залишиться джерелом натхнення”, – додав прем’єр.

Лавина зійшла в четвер на вершині заввишки 8047 метрів у гірському масиві Каракорум. Рятувальні команди в Пакистані шукали альпіністів на 12-й найвищій вершині світу.

Альпініст Нірмал Пурджа, який народився в Непалі, став відомим після того, як у 2019 році підкорив усі 14 найвищих вершин світу трохи більш ніж за шість місяців. У 2021 році вийшов документальний фільм Netflix “14 вершин: Немає нічого неможливого” (14 Peaks: Nothing Is Impossible), який розповідає про його сходження.

Міжнародну групу альпіністів очолював Пурджа, який у 2003 році вступив до британської армії, а у 2009 році – до Спеціальної човнової служби (Special Boat Service), підрозділу спеціального призначення Королівського флоту Великої Британії.

Броуд-Пік вважають однією з найскладніших гір для альпіністів. Перше успішне сходження на вершину відбулося у 1957 році, коли австрійська експедиція досягла піку.

Відтоді гору підкорили багато інших альпіністів, але десятки людей загинули під час спроб.

Одним із найсмертоносніших років на Броуд-Піку був 2013-й, коли загинули щонайменше шестеро людей.

Як повідомляло Інше ТВ, у листопаді 2025 року лавина в Гімалаях забрала життя семи альпіністів