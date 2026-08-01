У самому центрі Москви сьогодні ввечері пролунав вибух в елітному ресторані.

Очевидець розповів ASTRA, що в ресторані Balzi Rossi, де стався вибух, відбувалося святкування дня народження генерала. Поруч із рестораном було припарковано багато автомобілів із чорними номерами.

Чорні номери зазвичай використовуються на транспорті Збройних Сил та деяких інших силових відомств.

Крім того, поряд був автобус Росгвардії. Ця інформація не підтверджена та потребує додаткової перевірки.

Відомо, що ресторан 1 серпня був закритий на приватний банкет. Вибух був такої сили, що на вулицю з ресторану викинуло фрагменти тіл.

Прокремлівський Mash пише, що вибух у Balzi Rossi, попередньо, стався через витік газу. “Це смішно, якщо врахувати, що газу в будинку немає”, – пишуть у місцевих чатах.

Журналіст Олег Кашин припускає, що день народження міг святкувати головнокомандувач ВКС РФ генерал-полковник Олександр Чайко.

У 2022 році він був командувачем угруповання військ «Схід». Його підрозділи причетні до масових убивств, тортур цивільних мешканців та руйнувань у Бучі.

Офіційно на даний момент МВС повідомляє про трьох загиблих:

“Сьогодні близько 20.10 біля літнього кафе стався вибух, внаслідок якого 3 людини загинули, 15 отримали травми різного ступеня тяжкості”, – сказано в повідомленні.