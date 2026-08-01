Олександр Іванов, майор морської піхоти й оборонець Маріуполя, провів у російському полоні 4 роки, 1 місяць і 3 дні.

Олександр дуже любить поттеріану. У полоні він по пам’яті переповідав побратимам усі сім книжок про Гаррі Поттера. Історії про «хлопчика, який вижив», допомагали їм не втрачати надії навіть у місці, страшнішому за Азкабан.

Увесь цей час на Олександра чекали дружина Неллі та син Демид. Неллі написала Джоан Роулінґ, розповіла їй про чоловіка та про те, як історії про Гаррі Поттера підтримували його в найтемніші часи. Вона також написала, що чекатиме на нього стільки, скільки буде потрібно.

Що трапилося далі, розповіли у видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».



«15 травня сталося справжнє диво — Олександр нарешті повернувся додому в Україну. Нині він проходить реабілітацію. Ми у видавництві теж захотіли його підтримати й надіслали книжки, які він сам обрав. Нехай вони дарують йому радість і допомагають відновлювати сили.



А 31 липня — у день народження Джоан Роулінґ і Гаррі Поттера — родина отримала відповідь на лист завдяки громадській організації Ukraine WOW. Всесвітньо відома письменниця надіслала Олександрові примірник «Гаррі Поттера і філософського каменя» з особистим автографом і листом. Джоан Ролінґ написала, що знає, як історії про Гаррі Поттера підтримували та розраджували його під час російського полону. Письменниця зраділа звістці про звільнення Олександра й побажала йому довгого та щасливого життя, міцного здоров’я і всього найкращого», – зазначають у видавництві.

«Коли я був у полоні, то навіть уявити не міг, що одного дня отримаю лист від Джоан Роулінґ. Її книжки допомагали мені та моїм побратимам не втрачати надії, а її слова стали для мене великою підтримкою. Я дуже щасливий і безмежно вдячний», – цитують у видавництві Олександра Іванова.

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