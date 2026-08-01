«Важко почався день після масованої російської балістичної атаки. Тридцять п’ять ракет, і більшість – балістика. Ще майже 190 дронів різних типів. Зростає кількість реактивних “шахедів”, і кожен у світі має бачити, що, затягуючи війну, Росія вчиться вбивати новими методами, і точно не тільки українців. Були влучання по будинках. Основна мішень ракет – Київ та інфраструктура в Києві, на Київщині – у Броварах, Вишневому. Загинули дев’ять людей. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 40 людей поранені від цього удару.

Всю добу були удари в областях. Постійний терор FPV-дронів у Херсоні, в містах і громадах Дніпровщини. Нікополь, Марганець, інші міста, Миколаїв… Був удар дроном по звичайному будинку в Одесі, також були удари по Запоріжжю, по громадах на Донеччині, Сумщині. Загалом десятки людей поранені.

Потрібні відповіді на цей російський терор. Реальні відповіді світу. Звісно, ми бачимо кожного лідера та кожну країну, які реагують. Але єдина сильна реакція, справедлива, реакція, яка справді досягає мети й допомагає людям, – це додаткова підтримка для нас в Україні, для наших людей, для нашої держави. Ракети для “петріотів” у світі є, і важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення – рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що потрібно. У Європі знають, що потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей. Захищати, а не лежати на складах. І кожен день відсутності допомоги – це можливість Росії вбивати людей.

Зараз теж треба реагувати додатковими й реальними санкціями. На кожну юридичну особу, на кожну фізичну особу, які допомагають підприємствам у Росії виробляти балістику – пускові, ракети, – постачають компоненти, все інше, що їм необхідно, – всі мають бути під санкціями, і не тільки нашими, але й партнерів – досі є прогалини в юрисдикціях G7. Треба, щоб наші дипломати із цим попрацювали. Паливний напрямок: усе, що допомагає зараз Росії відновлювати нафтопереробку, має бути гарантовано зупинене. Ми будемо про це говорити і з українськими послами – глобальна нарада найближчим часом. Потрібні реальні результати по кожному напрямку – зброя для України, санкції проти Росії.



Дякую кожному, хто нам допомагає! Дякую всім, хто захищає життя, хто рятує людей. Слава Україні!».



Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1620-го дня повномасштабної війни.

Як повідомляло Інше ТВ, У США загострилися дискусії про Patriot для України