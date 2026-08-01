На традиційному параді човнів Canal Parade в Амстердамі презентували інсталяцію, в якій фігури Дональда Трампа та володимира вутіна постали як пара, що цілується. Композиція зʼявилася під час святкувань WorldPride 2026 і вписалася в програму заходів, присвячених демонстрації різноманітності та єдності.

Про це розповідає Резонанс.

Проєкт під назвою The Kissing Couple базується на відомому нідерландському сувенірі з фігурками закоханої пари, які в цій інтерпретації замінили на образи двох впливових політиків. Автори пояснюють, що метою було не просто провокативне зображення, а зняття ореолу влади й нагадування про людяність навіть у випадках глибоких політичних розбіжностей.

Ініціатори проєкту — Йорді Вос та Ерік Брудер — виступили з командою, яка вже кілька років бере участь у Canal Parade. У 2025 році їхній човен Liefdessoldaten отримав перше місце в номінації за найкращу композицію, що підтверджує досвід і впізнаваність їхніх робіт на фестивалі.

Цьогорічний Canal Parade став однією з ключових подій WorldPride в Амстердамі: по каналах пройшли близько 80 прикрашених човнів, а програма фестивалю була зосереджена навколо гасла UNITY («Єдність»). Святкування також були приурочені до 25-річчя першого в світі офіційно зареєстрованого одностатевого шлюбу в Нідерландах. За ходом параду спостерігали сотні тисяч глядачів, а інсталяції та перформанси викликали жваве обговорення серед учасників і глядачів.

Композиція з Трампом і путіним стала однією з найбільш помітних робіт заходу, яка привернула увагу через контраст між символікою любові та персоніфікованими образами політичного протистояння. Організатори та автори наголошують, що мистецтво на подібних подіях має провокувати роздуми про те, як сприймаються влада і людські відносини поза політичними рамками.

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