У Москві суд заочно виніс вирок німецькому скульптору та автору карнавальних платформ Жаку Тіллі. Йому присудили ув’язнення терміном на 8 з половиною років та штраф у розмірі близько 2 тисяч євро. А все через те, що митець нібито винен у «образі почуттів вірян» та поширенні «фейків» про російську армію.

Про це пише RFI Українською, передає Інше ТВ.

Засідання відбулося 2 квітня в Москві. Суддя заслухав покази свідків, які начебто були обурені скульптурами митця та говорили, що вони «ображають почуття вірян». Також суддя зазначив, що роботи скульптора є такими, що «поширюють фейки» про російську армію та «дискредитують» її.

Все через політичні карикатури, які Жак Тіллі щороку представляє на фестивалі у Дюссельдорфі. Серед його персонажів світові політики, у тому числі й російський диктатор володимир путін. Одна з найвідоміших скульптур митця зображає главу РФ у кривавій ванні, пофарбованій у кольори українського прапора.

Робота Жака Тіллі з фігурою Володимира Путіна на карнавалі в Дюссельдорфі у 2023 році © Hans-Juergen Bauer / epd

Є і скульптура, що зображає статевий акт між президентом рф та патріархом Кирилом, яку Тіллі представив публіці у 2024 році. Ймовірно, саме вона і «образила почуття вірян».

Скульптура з Володимиром Путіним та патріархом Кирилом, 2024 рік © dpa

Самого Жака Тіллі на суді не було, тож вирок йому винесли заочно. Одразу після цього посольство Німеччини в Москві різко розкритикувало вирок суду. Як пише видання DW, його назвали «абсурдним спектаклем» і підкреслили, що продовжуватимуть захищати свободу слова, мистецтва та сатири.

«Вирок Жаку Тіллі свідчить про те, що криміналізація та переслідування свободи слова з боку російського уряду тривають і не слабшають, а тепер стали дедалі активніше й за кордоном», – зазначив посол Німеччини у РФ Александер Ламбсдорфф.

Сам Тіллі відреагував на ситуацію з гумором і сказав: «Тепер кожному видно, що російський режим боїться фігур із пап’є-маше».

Як повідомляло Інше ТВ, “Владімір, зупинися”! Заклик Трампа до Путіна очима карикатуриста