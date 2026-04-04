Близько 1,6 мільйона українців, які виїхали з початку повномасштабної війни, повернулися до своїх домівок поблизу лінії фронту, незважаючи на постійні російські атаки.

Про це йдеться у звіті неурядової організації «Save the Children», повідомляє Українська служба «Польського Радіо».

Згідно з дослідженням, опублікованим у четвер неурядовою організацією «Save the Children», цифра 1,6 мільйона стосується тих, хто повернувся до своїх домівок у Харківській, Сумській, Донецькій і Херсонській областях, розташованих поблизу лінії фронту, де рівень загрози найвищий.

«Повернення до зони бойових дій ніколи не є легким вибором», – наголосила Соня Хуш, директорка українського відділення «Save the Children».

Основними причинами такого вибору є фінансові труднощі переміщених осіб, відчуття ізоляції та туга за місцями, які вони були змушені покинути через загрозу. Проблеми, з якими зіштовжуються українці після повернення, — це насамперед низька якість освіти, відсутність безпечних місць для дітей і постійний стрес, пов’язаний із частими попередженнями про авіаудари, а також безпосередня загроза наслідків війни.

Після більш ніж чотирьох років повномасштабної війни близько 3,4 мільйона людей залишаються внутрішньо переміщеними особами, а 5,9 мільйона перебувають за межами України, з яких 4,4 мільйона користуються тимчасовим захистом у ЄС.

