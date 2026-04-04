Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу МОН щодо спрямування залишку коштів та фінансової підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН на харчування учнів початкових класів у прикордонних і прифронтових областях у 2025–2026 навчальному році. Загальний обсяг фінансування становить 59 518,4 тис. грн (понад 59,5 млн грн).

Як повідомляє МОН, підтримку отримають вісім областей: Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська. У цих регіонах кошти спрямують на забезпечення гарячого харчування для учнів початкових класів.

Рішення ухвалено з урахуванням умов договору між МОН і Всесвітньою продовольчою програмою ООН, а також за результатами засідання профільної комісії з розподілу коштів для потреб освіти і науки (12 березня 2026 року).

Таке фінансування дасть змогу забезпечити учнів початкових класів безоплатним гарячим харчуванням; підтримати громади, які працюють в умовах підвищеного навантаження; зменшити тиск на місцеві бюджети.

Рішення забезпечить безперервність харчування дітей у найуразливіших регіонах і посилить спроможність громад підтримувати належні умови для навчання.

