Біля Сіднейського оперного театру в Австралії спеціально навчені собаки захищають відвідувачів від чайок, які постійно крадуть їжу.

Програму розробили на прохання власників популярного бару біля набережної. Нині вона вже діє на п’яти майданчиках, зокрема на новому рибному ринку Сіднея та площі Федерації в Мельбурні.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу NTD, передає Інше ТВ.

Собаки використовують природний інстинкт пастухів. Вони переслідують птахів, не завдаючи їм шкоди. Кожна зміна триває не більше ніж чотири години на тиждень. Загалом у програмі беруть участь 35 собак. Після роботи вони повертаються додому як звичайні домашні вихованці.

За словами кінолога Джеймса Вебба, для роботи обирають собак, у яких гонитва за птахами викликає позитивні емоції. Щоби птахи не звикали до патрулів, собаки постійно змінюють тактику. Іноді вони підкрадаються, іноді зненацька з’являються або гавкають, змушуючи чайок триматися подалі від столиків.

На рибному ринку кажуть, що спочатку багато хто сумнівався в ефективності проєкту.

«Були сумніви, чи спрацює це, чи виявиться просто рекламним трюком. Але відколи в нас з’явилися собаки, відгуки від усіх просто чудові», – каже Таня Ламберт, представниця рибного ринку Сіднея.

Відвідувачі теж задоволені результатом і кажуть, що тепер можуть спокійно поїсти, не побоюючись нальотів чайок.

Як повідомляло Інше ТВ, Українські воїни евакуювали кота і собаку дроном – вони пролетіли 12 км (ВІДЕО)