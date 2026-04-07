Українські воїни 14 окремої механізованої бригади за допомогою безпілотника евакуювали з позиції кота й собаку.

Про це розповіли в UAnimals.

Бійці 14 ОМБр відправляли дроном на позицію їжу для побратимів, а назад цей БпЛА повернувся разом із пасажирами — котом і собакою.

Зоозахисники розповіли, що про кота дбав військовий, який зараз потрапив у шпиталь із пораненням. Побратими вирішили врятувати кота, а заразом забрали й собаку.

-Ризиковано? Так, але залишати їх там було ще небезпечніше, й інакше б забрати не вийшло. Кіт і собака пролетіли 12 кілометрів — з ними все гаразд, вони з військовими, повідомили зоозахисники.