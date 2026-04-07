Німецькі правоохоронці затримали низку осіб, які діяли на користь російської розвідки.

Про це пише Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Розвідувальні служби повідомляють, що Росія проводить акти саботажу в Німеччині, вербує та активує там своїх шпигунів.

Віталій М., заарештований напередодні Великодня, шпигував на користь Росії за чоловіком, який воював на боці України з 2022 року і нині мешкає в Німеччині.

Кілька днів до того було заарештовано українця та румунку. Сергій Н., затриманий в Іспанії, та Алла С., затримана в Німеччині, виконували завдання у Баварії зі стеження за власником компанії, яка постачає дрони для України.

Вже висунуто обвинувачення трьом українцям, які намагалися організувати вибух під час перевезення вантажу до України. Керівник групи в окупованому Маріуполі отримав замовлення від російської розвідки. Разом із двома спільниками він відправив із Кельна посилки з пристроями відстеження, щоб визначити маршрути, якими прямували вантажі з Німеччини до України. Друга партія мала містити вибухівку, але чоловіків затримали раніше.

За даними слідства, усі три справи стали наслідком наказів, виданих минулого року. Експерти вважають, що цього року Росія знову відправляє шпигунів, що створює загрозу безпеці Німеччини та підтверджує необхідність інвестування в оборонний потенціал.

