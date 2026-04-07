Протягом 6 та в ніч проти 7 квітня на Миколаївщині пожежно-рятувальними підрозділами ліквідовано 10 пожеж.

Зокрема, у приватному секторі горіли:

літні кухні у с. Березнегувате Баштанського району та Заводському районі Миколаєва. Площа склала 30 та 20 кв. м відповідно. В обох епізодах вогнеборцям вдалось запобігти розповсюдженню вогню на житлові будинки, розташовані поруч.

пожежу господарчих споруд на площі 70 кв. м ліквідували у с. Іванівка Врадіївської ТГ Первомайського району. Рятувальники вберегли від займання легковий автомобіль, будинок та 2 споруди господарського призначення.

На відкритих територіях області займання сухої трави, очерету, сміття приборкували 7 разів. Цього разу палало у Кривоозерській ТГ Первомайського району, Ольшанській, Новоодеській, Степівській ТГ Миколаївського району, Баштанській, Казанківській ТГ Баштанського району, Веселинівській ТГ Вознесенського району на загальній площі 4 га.

Причини пожеж встановлюються.