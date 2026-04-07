Рашисти почали активно жалітися, що ЗСУ вчора ввечері для ураження цілей на тимчасово окупованій частині Донецької області застосували безпілотники, що були оснащені “графітовими бомбами”. Тож може виникнути питання, а що ж вони взагалі з себе уявляють та чим такі небезпечні.

Про це пише Defence Express.

Як доказ ворог оприлюднив відповідне відео, на якому зафіксовані боєприпаси без маркувань, але дійсно нестандартної конструкції.

ВСУ применили «графитовые бомбы» , которые, взрываясь в воздухе выбрасывают графитовые нити, приводящие к замыканию ЛЭП

Загалом, графітовою бомбою зазвичай називають касетну авіабомбу, яка має в середині кілька десятків малих суббоєприпасів, що своєю чергою начинені спеціальними графітовими стрічками. Після розкриття касети, ці суббоєприпаси на певній висоті розсіюють стрічки, засипаючи ними велику територію.

Ймовірно, безпілотники що атакували окуповану частину Донецької області були оснащені звичайними не касетними бойовими частинами, що наповнені такими самими графітовими стрічками. Тому, тут в цьому випадку буде вірніше назвати їх дронами із графітовою бойовою частиною.

Схоже нова графітова бойова частина, яка була знайдена на місці падіння ймовірно українського безпілотника FP-1 або FP-2

Такого типу бомби призначені для ураження енергетичної інфраструктури, зокрема електростанцій, трансформаторів, та ліній електропередач. За рахунок того, що графітові стрічки проводять струм, при падінні на такі об’єкти вони викликають короткі замикання виводячи з ладу апаратуру.

Ілюстратине зображення роботи американської графітової авіабомби із суббоєприпасами BLU-114/B. Зображення – Global Security

Завдяки цьому, можна вивести з ладу енергосистему без її фізичного руйнування, та без втрат серед цивільного населення.

Нижче наведено приклад того як виглядають графітові стрічки з суббоєприпасів американських авіабомб, що були застосовані у Югославії й знайдені місцевими:

Загалом бомби такого типу це вже далеко не нова зброя. Так, їх особливо активно застосовували в Іраці у 1990-1991 роках де завдяки ним було знищено 85% енергосистеми, а також у Югославії у 1999 році де було знищено 70% енергосистеми. Крім цього, від нещодавна авіабомби такого типу застосовують й для ударів по Ірану.

Кадр з відео на якому видно ймовірно хвіст українського дрона FP-1 або FP-2

Судячи з опублікованих фотографій уламків, новою графітовою бойовою частиною обладнані українські deep strike безпілотники FP-1 або midle strike FP-2 виробництва компанії Fire Point.

Ймовірно розкидані графітові стрічки після застосування українських дронів

Проте, варто зазначити, що наразі немає жодного офіційного підтвердження застосування такого типу бойових частин на українських дронах, а певні стрічки на фотографіях які поширюють рашисти можуть виявитись іншими елементами бойової частини, корпусу самого дрону чи взагалі не мають відношення до озброєння.