Стало відомо про ще одного пораненого внаслідок російських атак.

Таку уточнену інформацію сьогодні ввечері повідомили в Миколаївській ОВА, передає Інше ТВ.

«За уточненою інформацією, внаслідок ранкової атаки на портову інфраструктуру Миколаївського району постраждав 32-річний чоловік. Наразі він проходить амбулаторне лікування», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок ворожої атаки на Миколаївщину поранено чоловіка. Також повідомлялося росіянці атакували АЗС на Миколаївщині – постраждали троє, зокрема 4-річна дитина