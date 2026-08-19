Сьогодні близько 09-ї години ранку віійськові країни-агресора здійснили черговий акт терору проти мирного населення. У Херсоні вони вкотре підступно вдарили безпілотником по маршрутному автобусу.

Внаслідок атаки четверо громадян від отриманих травм загинули. Наразі поліцейські встановлюють їх особи. Ще відомо про п’ятьох поранених. З яких четверо жінок різного віку отримали вибухові травми, їм надається необхідна допомога.

Медична допомога знадобилася й 58-річному водію, в нього також діагностували вибухову травму.

Наразі правоохоронці вживають заходів задля належного документування чергового воєнного злочину, вчиненого армією країни-агресора.