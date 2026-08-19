Мінімальну пенсію в Україні планують підняти до 6-7 тисяч гривень. Для цього змінять формулу нарахування й запустять накопичувальний рівень.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Пенсійну реформу Гетманцев назвав завданням номер один для уряду. За його словами, її мета – підняти мінімальну пенсію до 6-7 тисяч гривень, і це пряме завдання президента.

“Це пряме завдання президента. Непопулярною вона є хіба що для тих, хто втратить спецпенсії та “кланові” привілеї”, – сказав нардеп.

Головною проблемою попередніх спроб реформувати пенсійну систему за останні 15 років Гетманцев назвав їхню половинчастість.

“Склали таку формулу нарахування, де через різноманітні трюки людина втрачає до 20% пенсії, а індексація прив’язана до застарілої бази 2017 року”, – зазначив він.

На його думку, тепер розмір пенсії варто прив’язати до зростання середньої зарплати й вийти на коефіцієнт заміщення щонайменше 40% – тобто відсоток від колишньої зарплати людини, який вона отримуватиме як пенсію.

Наступним кроком має стати запровадження накопичувального рівня. Гетманцев пояснив його робочу модель: якщо працівник сплачує 1% від зарплати, держава додає ще 1% (разом 2%); якщо 2% – держава додає 2% (разом 4%).

Окремо, за його словами, недержавні пенсійні фонди мають отримати чіткі гарантії захисту заощаджень від інфляції, щоб гроші не згоріли. Відповідний законопроєкт уже підготували.

“Довгі гроші” з пенсійних фондів, залучені на 20-30 років, Гетманцев запропонував спрямувати на програму будівництва одного мільйона квартир.

“Це запустить будівельну галузь і дасть змогу вчителям, медикам, військовим та багатодітним родинам отримати власне якісне житло вартістю 30-50 тисяч доларів із розстрочкою на 25 років під 3% річних”, – сказав він.