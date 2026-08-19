У неділю, 16 серпня, Баштанка приймала особливих гостей — відомого українського кухаря, кулінарного експерта та популяризатора української культури Євгена Клопотенка та його команду.

Метою візиту стала зйомка давнього баштанського обряду «Дівування» — унікального елемента нашої культурної спадщини, який у громаді не лише зберігають, а й відроджують, популяризують та передають молодому поколінню.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Баштанської ОТГ, передає Інше ТВ.

Зустріч і зйомки відбулися на території Храму Успіння Пресвятої Богородиці. До відтворення обряду долучився фольклорний колектив «Погостини». Учасниці виконували автентичні народні пісні, відтворювали традиційні дії та деталі обряду, зберігаючи його особливий колорит.

Під час зустрічі Євгену Клопотенку розповіли також про історію Баштанки, героїчні сторінки минулого та події березня 2022 року, коли російські війська зайшли в місто. Тоді баштанці стали на захист рідної землі, продемонструвавши мужність, згуртованість і незламність.

Баштанка — це місто з героїчним характером. Місто, яке вистояло, продовжує жити, розвиватися та берегти те, що формує його особливу ідентичність — історію, культуру та традиції.

Як повідомляло Інше ТВ, у червні 2025 року обряд «Дівування» у м. Баштанка Миколаївської області внесено до Національного переліку нематеріальної спадщини (ВІДЕО)