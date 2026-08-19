В Уфі горить установка на НПЗ після атаки БПЛА, атаку підтвердила влада Башкортостану.

-У нас невелике горіння на одному з нафтопереробних заводів. Наразі там встановлюють ступінь пошкоджень, але попередньо потрапило в установку, яка знаходиться у ремонті. Як завжди, будь-яке падіння перебиває труби, є невелика шкода. Думаю, протягом кількох днів усе це поновлять», — цитує ТАРС слова очільника Башкирії Хабірова, надані його прес-службою.

Раніше Хабіров повідомив, що в регіоні відбито атаку БПЛА, в якій брали участь шість безпілотників. Чотири з них було збито, «один упав у промзоні, виникло невелике загоряння».

Ще один БПЛА потрапив у житловий будинок у мікрорайоні Затон, де, за словами Хабірова, «ушкоджено скління на верхніх поверхах». Одна людина постраждала і була госпіталізована.

OSINT-експерт ASTRA встановив адресу пошкодженого багатоквартирного житлового будинку вулиця Гази Загітова, 7, Уфа. Будинок знаходиться на відстані 15 км від промзони, де розташований НПЗ. Судячи з боку, з якого вражений будинок, БПЛА, ймовірно, рухався в район північної промзони Уфи, де розташовані нафтопереробні виробництва Башнефти.